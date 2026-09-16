Η «μάχη» του Λαΐφη με τον χρόνο

Αγώνα δρόμου για να προλάβει το Σαββατιάτικο ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα» (19:00) κάνει ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ο οποίος απουσίασε από το τελευταίο παιχνίδι με την Ανόρθωση.

Ο 33χρονος Κύπριος αμυντικός προσπαθεί κάθε μέρα να ανεβάσει ρυθμούς και τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή προπόνηση είναι σημαντικές, καθώς θα δείξουν πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να είναι έτοιμος για τον αγώνα στη Λεμεσό.

Το κενό του Λαΐφη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», όπως και σε κάθε παιχνίδι που απουσιάζει, ήταν μεγάλο. Πρόκειται εξάλλου για ποδοσφαιριστή, που όχι μόνο είναι αποτελεσματικός όσον αφορά τα αναχαιτιστικά του καθήκοντα, αλλά μπορεί να οργανώσει παιχνίδι από την άμυνα και να καθοδηγήσει την ομάδα. Η απουσία του αφήνει πάντα ένα τεράστιο ηγετικό κενό στην ομάδα.

Γι’ αυτό και ο Νίκος Παπαδόπουλος περιμένει να δει αν θα τον έχει στη διάθεσή του, γνωρίζοντας πόσο σημαντικός ποδοσφαιριστής είναι για το πλάνο του.

Στα πολύ θετικά καταγράφεται η επιστροφή του Ντάλσιο, το κενό του οποίου επίσης φάνηκε κόντρα στην Ανόρθωση. Πρόκειται για παίκτη που τρέχει ασταμάτητα, μαρκάρει και οργανώνει, στοιχεία που ο Ελλαδίτης προπονητής ελπίζει να συμβάλουν στη βελτίωση της εικόνας των γαλαζοκιτρίνων.

Στα αρνητικά είναι η απουσία του ανεβασμένου Μαρκίνιος, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος για να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΣΠ (10/10, 19:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Είναι η πρώτη φορά φέτος που θα απουσιάσει ο Βραζιλιάνος, με τον Παπαδόπουλο να έχει δύσκολο έργο στην προσπάθεια κάλυψης του κενού του.