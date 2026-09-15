Εξέλιξη με Ντε Λα Φουέντε!

Ο Ισπανός προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε, που οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπως και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024, συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του έως το 2030, όπως μεταδίδουν (15/9) τα ισπανικά ΜΜΕ.

Η νέα συμφωνία διασφαλίζει ότι ο Ντε λα Φουέντε θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας όταν η Ισπανία θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο της εντός έδρας.

Η Ισπανία θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία, με αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης να γίνονται επίσης σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, η Ισπανία του Ντε λα Φουέντε έχει ηττηθεί μόλις δύο φορές σε 41 επίσημους αγώνες.