Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Ομόνοια – Θέλτα

Ευρωπαϊκή βραδιά στο ΓΣΠ, με την Ομόνοια να υποδέχεται τη Θέλτα στις 19:45 για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League. Οι «πράσινοι» αρχίζουν από τη Λευκωσία την πορεία τους στη διοργάνωση, απέναντι στην ισπανική ομάδα που έρχεται στην Κύπρο για την πρώτη αγωνιστική.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση, με τη Θέλτα να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο 1.93. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.40, ενώ η νίκη της Ομόνοιας στα 4.15. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά των συνολικών γκολ. Το Over 1.5 προσφέρεται στο 1.36, ενώ το Under 1.5 στα 3.15. Για τουλάχιστον τρία γκολ, το Over 2.5 δίνεται στα 2.07, με το Under 2.5 στο 1.75. Το Over 3.5 ανεβαίνει στα 3.65, ενώ το Under 3.5 προσφέρεται στο 1.29.

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Πληθώρα επιλογών υπάρχει και για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα με σουτ προσφέρεται στο 1.50, με κεφαλιά στα 5.80 και με πέναλτι στα 7.20. Το πρώτο γκολ από φάουλ δίνεται στα 15.50, ενώ το ενδεχόμενο να ανοίξει το σκορ με αυτογκόλ φτάνει στα 30.00. Το σενάριο να μη σημειωθεί κανένα γκολ προσφέρεται στα 8.00. Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan διατίθενται επιλογές για συνθέσεις, παίκτες, κόρνερ, κάρτες, στατιστικά, γκολ, ημίχρονο και ειδικές αγορές, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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