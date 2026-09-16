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Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τους ερυθρόλευκους

ΓΗΠΕΔΟ

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Mε το βλέμμα ψηλά

Η ώρα της Ευρώπης έφτασε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανοίγει την Τετάρτη (22:00) την αυλαία των υποχρεώσεών του στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες μπαίνουν στη νέα ευρωπαϊκή τους περιπέτεια με υψηλές απαιτήσεις, έχοντας ως πρώτο ζητούμενο τη νίκη στην έδρα τους. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε στη σημασία του να αντιμετωπίζεται κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, τονίζοντας πως αυτό που έχει σημασία είναι η κατάκτηση της νίκης απέναντι στην πολωνική ομάδα και η σταδιακή βελτίωση της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει διαβάσει τη Γιαγκελόνια και περιμένει έναν αντίπαλο που δεν θα περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Όπως ανέφερε, η πολωνική ομάδα προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι της από πίσω, διαθέτει καλή ανάπτυξη, καλύπτει τους χώρους και μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους από τα άκρα. Για τον Ολυμπιακό, επομένως, απαιτείται συγκέντρωση στην άμυνα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντίπαλη περιοχή.

Παράλληλα, η αναμέτρηση έρχεται λίγες ημέρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των «ερυθρόλευκων» στο πρωτάθλημα κόντρα στον ΟΦΗ, κάτι που αυξάνει την ανάγκη για μια καλή εμφάνιση και ένα θετικό ξεκίνημα στην Ευρώπη. Ο Σαντιάγκο Έσε υπογράμμισε πως η ομάδα θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και στα θετικά αποτελέσματα, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι παίκτες πρέπει να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε κάθε τομέα του παιχνιδιού.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Αλγουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Κώστας Φορτούνης λόγω τιμωρίας. Αντίθετα, στις επιλογές βρίσκεται ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πήρε τη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Τέλος, ο Ολυμπιακός έκλεισε δυνατά τις μεταγραφές του, αποκτώντας τον Μάριους από τη Σαμσουνσπόρ για την κορυφή της επίθεσης, με τον Αφρικανό να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ματς των Πειραιωτών.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονσάλες.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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