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Κορυφή για... δύο στην Bundesliga, με βροχή από γκολ

ΓΗΠΕΔΟ

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Άνετα κι ωραία η Ντόρτμουντ χωρίς το ελληνικό... αίμα.

Η εφετινή Bundesliga είναι άκρως ανταγωνιστική και το επιβεβαιώνει η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, όπου μετά από 3 αγωνιστικές (κι ενώ εκκρεμούν ακόμη 3 αγώνες), υπάρχει διπλή «συγκατοίκηση» ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Ντόρτμουντ, στην οποία δεν θα μπορέσει (για την ώρα) να μπει «σφήνα» η Μπάγερν Μονάχου, ακόμη κι αν νικήσει την Κυριακή (13/9) τη νεοφώτιστη Έλφερσμπεργκ.

Η Φράιμπουργκ έκανε... φύλλο και φτερό την Γκλάντμπαχ φτάνοντας στο εμφατικό 5-0, με τον Ιγκόρ Ματάνοβιτς να σκοράρει δύο φορές και να ανεβαίνει στην πρώτη θέση των σκόρερ στην Ιστορία του κλαμπ, με 55 τέρματα στο πρωτάθλημα.

Η Άουγκσμπουργκ έφτασε μία... ανάσα από μία τρομερή ανατροπή απέναντι στη Λεβερκούζεν με δύο γκολ του Γκρέγκοριτς στο 50' και στο 55', όμως οι «ασπιρίνες» έσωσαν τον ένα βαθμό (2-2) με το... τακουνάκι του Σικ στο 89ο λεπτό.

Η Ντόρτμουντ, χωρίς τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην αποστολή της (έμεινε εκτός μετά την περιπέτεια που πέρασε με την αφυδάτωση) νίκησε άνετα την Πάντερμπορν 3-0, με ένα γκολ του Σίλβα και δύο του Ενμετσά (το δεύτερο με απίθανο ανάποδο «ψαλίδι») και πλασαρίστηκε ξανά στην κορυφή.

Η δε Χοφενχάιμ, πρώτος αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League την προσεχή Πέμπτη (17/9, 19:45) επικράτησε της Στουτγκάρδης με 2-1 χάρις σε δύο γκολ του Χλόζεκ στο 13' και στο 67', καταγράφοντας την πρώτη νίκη της στην εφετινή Bundesliga. Ο τεχνικός της Χοφενχάιμ, Κρίστιαν Ίλζερ, παρέταξε την ομάδα του σε διάταξη 4-1-4-1 χρησιμοποιώντας τους: Μπάουμαν - Τσούφαλ (69' Γκέντρεϊ), Κάμπακ, Χαϊντάρι, Ροτς (69' Ματσίντα) - Αβντουλάχου - Κόντε (55' Βίμερ), Χλόζεκ (82' Κράμαριτς), Μπέργκερ, Ντάγκιμ - Λεμπερλέ (83' Ασλάνι).

Τέλος, η Αϊντραχτ έκανε... περίπατο στην έδρα της Μάιντς, περνώντας με νίκη 3-1. Εκτός απ' τα δύο γκολ των Ουζούν και το ένα του Μπουρκάρντ, πρωταγωνιστής για την ομάδα της Φρανκφούρτης ήταν κι ο γκολκίπερ της Νοά Ατουμπολού, ο οποίος έπιασε το πέναλτι του Αμίρι στο 31', κάνοντας ρεκόρ στην Bundesliga με 6 σερί αποκρούσεις πέναλτι!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3

(90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)

Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0

(5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)

Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 2-1

(13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ)

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0

(23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν)

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2

(50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ)

Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3

(89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ)

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 19:30

Κυριακή 13/09

Λειψία-Αμβούργο

Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Φράιμπουργκ 9

Ντόρτμουντ 9

Άουγκσμπουργκ 7

Έλφερσμπεργκ 6 -2αγ.

Μάιντς 4

Μπάγερν Μονάχου 4 -2αγ.

Λεβερκούζεν 4

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4

Σάλκε 4

Λειψία 3 -2αγ.

Χοφενχάιμ 3

Στουτγκάρδη 3

Βέρντερ Βρέμης 3 -2αγ.

Κολωνία 3 -2αγ.

Πάντερμπορν 1

Ουνιόν Βερολίνου 1

Αμβούργο 0 -2αγ.

Γκλάντμπαχ 0

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