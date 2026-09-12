Η ενδεκάδα του Μπεργκ κόντρα στον Απόλλωνα

Με στόχο τη δεύτερη και διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα η Ομόνοια υποδέχεται τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ για την 3η αγωνιστική.

Ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ δεν προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη, επιλέγοντας τους ίδιους 11.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Καμίνσκι, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Ντιονί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Ακιντόλα, Κακουλλή, Εβάντρο, Τανάσε, Μπράουερς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Νεγκό, Χρίστου και Κωνσταντινίδης.