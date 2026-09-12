Αρτυματάς μετά από 231 ημέρες!

Έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί η παρουσία του Κωστάκη Αρτυματά στην αρχική ενδεκάδα της Ανόρθωσης για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, με τον αρχηγό της «Κυρίας» να επιστρέφει στη δράση μετά από 231 ημέρες.

Ο Κύπριος άσος βρέθηκε στην αποστολή της ομάδας και την προηγούμενη αγωνιστική στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα ωστόσο δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής, με τον προπονητή του, Νέστορ Ελ Μαέστρο, να τον ρίχνει... απευθείας στα βαθιά.

Θυμίζουμε πως ο Αρτυματάς έχει να αγωνιστεί από τις 25 Ιανουαρίου και το ματς με την ΑΕΛ, όπου αποκόμισε τραυματισμό στο γόνατο, ένεκα του οποίου υποβλήθηκε ακολούθως σε χειρουργική επέμβαση.