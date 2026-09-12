Έτσι ξεκινούν τη... μάχη στο «Στέλιος Κυριακίδης» οι Γαρπόζης και Οκκάς

Το δικό της ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση στο «Στέλιος Κυριακίδης» (19:00) ανάμεσα σε Καρμιώτισσα και Ομόνοια Αραδίππου.

Η ομάδα των Πολεμιδιών που έχει ένα βαθμό σε δύο αγώνες, προσδοκεί στην πρώτη της νίκη, με τον Αλέξης Γαρπόζη να ξεκινά τον αγώνα με τους: Γιαννακόπουλο, Γκαρσία, Ντεμπέλε, Μαρτίνοφ, Γεμπλί, Ουαμού, Ταχτσίδη, Μπαιγιούνοβιτ, Κοκκινόφτα, Ψύχα και Λουάν.

Από την πλευρά του ο Γιάννος Οκκάς, δίνει φανέλα βασικού στους: Ζίφκοβιτς, Koυμουρή, Ενρίκες, Ντε Μάρκο, Χάιρο, Φαν Μούλεμ, Μπουτσαταουί, Ευριπίδου, Ανθίμου, Πέτροβιτς και Ποντικό, με στόχο το δεύτερο σερί τρίποντο, έχοντας τέσσερις βαθμούς συγκομιδή μετά από δύο ματς.