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Εμπαπέ για Μέσι και Ρονάλντο: «Οι δυο τους, άλλαξαν το ποδόσφαιρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποθέωσε τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας πως οι δύο θρύλοι άλλαξαν την αντίληψη του κόσμου για το ποδόσφαιρο

Με αποθεωτικά λόγια αναφέρθηκε στους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο ο Κιλιάν Εμπαπέ, μιλώντας για τους δύο ποδοσφαιριστές που σημάδεψαν τη γενιά του και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον ίδιο.

Σε συνέντευξή του στο «France Football», ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης κλήθηκε να μιλήσει για τους δύο θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ξεκαθαρίζοντας πως, ανεξάρτητα από την προσωπική προτίμηση του καθενός, όσα έχουν πετύχει απαιτούν απόλυτο σεβασμό.

«Ο Μέσι είναι ο... Μέσι. Θεωρώ τον εαυτό μου διαφορετικό είδος παίκτη. Ο Κριστιάνο βρίσκεται στην ίδια κατηγορία. Μπορείς να προτιμάς τον έναν ή τον άλλον, ανάλογα με τις ποδοσφαιρικές σου προτιμήσεις, αλλά πρέπει να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι όσα έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν», ανέφερε ο Μπαπέ.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας στάθηκε ιδιαίτερα στη διάρκεια και τη συνέπεια των δύο σπουδαίων ποδοσφαιριστών στο κορυφαίο επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως κατάφεραν να αλλάξουν συνολικά την αντίληψη γύρω από το άθλημα.

«Ανήκουν σε μια διαφορετική εποχή. Στην κατηγορία τους υπάρχουν μόνο δύο. Εγώ είμαι από την επόμενη γενιά και εμπνεύστηκα από αυτούς. Άλλαξαν τους κανόνες και την ιδέα που έχουμε για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Όταν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχεις αφήσει ανεξίτηλο σημάδι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Εμπαπέ.

athletiko.gr

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