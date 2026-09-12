Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»

Με στόχο τη δεύτερη και διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει στις 19:00 την Ανόρθωση στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».

Σε δύο (αναγκαστικές) αλλαγές προχώρησε ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Νίκος Παπαδόπουλος στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τον αγώνα με την ΑΕΛ, καθώς οι Αγγελόπουλος και Μπαράκ πήραν τις θέσεις των Λαΐφη (τραυματίας) και Ντάλσιο (τιμωρημένος).

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σάστρε, Αγγελόπουλος, Ντέγκενεκ, Σταφυλίδης, Αβραμίδης, Μπαράκ, Τζούρισιτς, Μαρκίνιος, Λημνιός, Πεδρόσο.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ζελένικα, Μίχος, Βρόντης, Μπακασέτας, Μαϊόλι, Γκαρθία, Πουρσαϊτίδης, Λαΐφης, Γιαννακού, Γεωργίου, Φιλιππίδης, Πέρεθ.