Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα ψάχνει η Ανόρθωση η οποία υποδέχεται (19:00) τον ΑΠΟΕΛ στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» για την 3η αγωνιστική.

Ο προπονητής των κυανολεύκων Νέστορ Ελ Μαέστρο προχώρησε σε τρεις αλλαγές εν συγκρίσει με το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Συγκεκριμένα, έδωσε φανέλα βασικού στους Αρτυματά, Φουρτάδο και Μίντεντορπ, αφήνοντας εκτός τους Καραμανώλη, Μπέργκστρομ (τραυματίας) και Ντιόν.

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Κάρλστρεμ, Σεργίου, Αρτυματάς, Φουρτάδο, Κίκο, Τόσιτς, Αμποάγκι, Χρυσοστόμου, Κις, Μίντεντορπ, Ντα Κρουζ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παναγή, Τάντι, Ντιόν, Χαραλάμπους, Λόπες, Σόσα, Σατίν, Καραμανώλης, Τζούλιου, Μιχάλας, Χαραλάμπους, Ηλία.