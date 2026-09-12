Η ενδεκάδα του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

Το μεγάλο διπλό που θα του δώσει δεύτερο σερί τρίποντο ψάχνει ο Απόλλωνας στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ (20:00) για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού Ερνάν Λοσάδα προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με τις επιλογές του στο ματς με την Ανόρθωση, καθώς οι Μαλεκκίδης, Βάισμπεκ και Τόμας πήραν τις θέσεις των Μπαλογιάννη, Ανδρέου και Όζμπολτ.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Κονομής, Μαλεκκίδης, Ασουνσάο, Σπόλιαριτς, Ροντρίγκες, Βάισμπεκ, Εσκρίτσε, Τόμας.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Στυλιανού, Λέουβενμπεργκ, Αϊβού, Ζήνωνος, Σιήκκης, Ασόρο, Μπαλογιάννης, Ρώτης, Ούγκμπο.