Νωρίς, αλλά θα έχει άλλη... γεύση

Πολύ περισσότερο από ένα τρίποντο, θα είναι για την ΑΕΚ ενδεχόμενη νίκη σε βάρος της Πάφος FC, αύριο στην «Αρένα». Εφόσον πετύχει το 3Χ3 σε βάρος μιας ομάδας που έχει τους ίδιους στόχους, τότε αυτόματα, εκτός από τη νίκη που θα είναι… έξι βαθμών, η ΑΕΚ θα ανακτήσει δυναμική και ψυχολογία για τη συνέχεια, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, πόσο σημαντική θα είναι πιθανή επικράτηση των κιτρινοπρασίνων σε βάρος των περσινών κυπελλούχων, παρόλο που ακόμα βρισκόμαστε μόλις στην 3η αγωνιστική.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, λίγες είναι οι πιθανότητες να προλάβει ο Σαμπορίτ. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε ο Βαν Ντε Χορν προβάλλει ως επικρατέστερος αντικαταστάτης του, παρόλο που υπάρχουν και οι λύσεις των Εκπολό και Άδωνη. Δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αμίν, ενώ ενδέχεται να κάνει ντεμπούτο ο Ιταλός τερματοφύλακας Παλεάρι.

Μια πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Παλεάρι (Παρασκευά), Μιραμόν ή Εκπολό, Πηλέα, Μιλίτσεβιτς, Βαν Ντε Χορν (Εκπολό), Λέδες, Πάνκοφ, Ρέπας, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι και Μπάγιτς. Δεν αποκλείεται να παίξει δεξί μπακ ο Εκπολό και ο Μιραμόν εξτρέμ.