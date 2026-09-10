Απίστευτο: Κι άλλος νέος παίκτης της Ντόρτμουντ με πρόβλημα στο κυκλοφορικό στο νοσοκομείο πριν τον Καρέτσα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναρρώνει μετά την έντονη αδιαθεσία που παρουσίασε στον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ (3-2), παρουσιάζοντας πρόβλημα στο κυκλοφορικό το οποίο αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε αφυδάτωση.

Γερμανική ιστοσελίδα που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Μπορούσια αναφέρει σήμερα πως λίγες ώρες πριν τον 18χρονο Έλληνα ακραίο, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής του συλλόγου παρουσίασε ανάλογο πρόβλημα υγείας. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή της U19 του συλλόγου, που επίσης διαγνώστηκε με κυκλοφορικό πρόβλημα και έπρεπε επίσης να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Τα νέα τουλάχιστον για τον Καρέτσα είναι καθησυχαστικά, αν και δεν θα επιστρέψει άμεσα στις προπονήσεις, καθώς θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε εξετάσεις μέχρι να υπάρχει πλήρης εικόνα για την υγεία του, προτού οι γιατροί ανάψουν το πράσινο φως για να ξαναμπεί στις προπονήσεις και τα παιχνίδια της Ντόρτμουντ.

🚨 Erst jetzt wird bekannt: Schon wenige Stunden vor #Karetsas klagte beim #BVB ein U19-Spieler über Kreislaufprobleme – und musste ebenfalls ins Krankenhaus.https://t.co/Qp6KORlg5w — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) September 10, 2026

sport-fm.gr