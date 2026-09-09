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Η Βάσκο χτυπά την πόρτα της Τότεναμ για τον Ριτσάρλισον

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένα από τα πιο ηχηρά μεταγραφικά «χτυπήματα» της εξετάζει η Βάσκο ντα Γκάμα, η οποία επιχειρεί να επαναφέρει στη Βραζιλία τον Ριτσάρλισον.

Όπως μεταδίδουν Μέσα από τη Βραζιλία, ο σύλλογος του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει προχωρήσει σε επίσημη κίνηση προς την Τότεναμ, καταθέτοντας πρόταση για την απόκτηση του 29χρονου επιθετικού.

Η Βάσκο εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει την υπόθεση και πλέον περιμένει την απάντηση των Λονδρέζων, η οποία αναμένεται μέχρι την Πέμπτη.

Το ακριβές ύψος της προσφοράς δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο οι πληροφορίες από τη Βραζιλία κάνουν λόγο για σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσει η μεταγραφή. Μάλιστα, την υπόθεση έχει αναλάβει προσωπικά ο πρόεδρος της Βάσκο, γεγονός που δείχνει τη σημασία που έχει αποκτήσει η συγκεκριμένη κίνηση για τον σύλλογο.

Η Τότεναμ, πάντως, έχει ήδη στα χέρια της προτάσεις για τον Ριτσάρλισον. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα απέρριψε δύο προσφορές της Τράμπζονσπορ, ύψους 15 και 20 εκατομμυρίων λιρών, αντίστοιχα.

sdna.gr 

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