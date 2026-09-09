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Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Καρέτσα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Καθησυχαστικά είναι τα νέα για την κατάσταση υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ στο Champions League.

Νέα καθησυχαστικά στοιχεία προκύπτουν, από το Βέλγιο αυτή τη φορά, για την κατάσταση υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στον αγώνα της Ντόρτμουντ στο Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Οπως ανέφερε η «BILD», λίγο πριν τις 22:00, ώρα Γερμανίας, ασθενοφόρο παρέλαβε τον Καρέτσα για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο και μαζί του επιβιβάστηκε και η μητέρα του 18χρονου μεσοεπιθετικού, που έβλεπε τον αγώνα από τα VIP.

Όταν ο Καρέτσας κατέρρευσε, το σοκ ήταν εμφανές στα πρόσωπα όλων. Ο προπονητής των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς, θυμήθηκε ένα μάθημα πρώτων βοηθειών: «Παρακολούθησα ένα μάθημα πρώτων βοηθειών είτε στην αρχή αυτής της σεζόν είτε στο τέλος της περασμένης. Είδα μερικά βίντεο και όταν είδα αυτό, ήταν αρκετά παρόμοιο. Γι' αυτό ήμουν λίγο...».

Από την πλευρά της η βελγική ιστοσελίδα «hln.be» έδωσε νέα στοιχεία γύρω από την κατάσταση του Καρέτσα, τονίζοντας πως η αφυδάτωση φαίνεται να αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με το περιστατικό. Η ανεπαρκής έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ζάλη και πονοκέφαλο, αλλά και να οδηγήσει σε επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, κάτι που εξετάζεται στην περίπτωση του Καρέτσα.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι πως η κατάσταση της υγείας του Καρέτσα είναι καλή, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση τόσο στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ όσο και στο περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες ΔιοργανωσειςΑλλα Πρωταθληματα

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