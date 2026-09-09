Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Καρέτσα!

Νέα καθησυχαστικά στοιχεία προκύπτουν, από το Βέλγιο αυτή τη φορά, για την κατάσταση υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στον αγώνα της Ντόρτμουντ στο Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Οπως ανέφερε η «BILD», λίγο πριν τις 22:00, ώρα Γερμανίας, ασθενοφόρο παρέλαβε τον Καρέτσα για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο και μαζί του επιβιβάστηκε και η μητέρα του 18χρονου μεσοεπιθετικού, που έβλεπε τον αγώνα από τα VIP.

Όταν ο Καρέτσας κατέρρευσε, το σοκ ήταν εμφανές στα πρόσωπα όλων. Ο προπονητής των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς, θυμήθηκε ένα μάθημα πρώτων βοηθειών: «Παρακολούθησα ένα μάθημα πρώτων βοηθειών είτε στην αρχή αυτής της σεζόν είτε στο τέλος της περασμένης. Είδα μερικά βίντεο και όταν είδα αυτό, ήταν αρκετά παρόμοιο. Γι' αυτό ήμουν λίγο...».

🇬🇷 Encouraging signs regarding Karetsas: Further details have since come to light. According to sources, dehydration appears to have played a part. Inadequate fluid intake can lead to dizziness, headaches and a racing heart. Karetsas is in good health.



🗞 @BobFaesen#BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 9, 2026

Από την πλευρά της η βελγική ιστοσελίδα «hln.be» έδωσε νέα στοιχεία γύρω από την κατάσταση του Καρέτσα, τονίζοντας πως η αφυδάτωση φαίνεται να αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με το περιστατικό. Η ανεπαρκής έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ζάλη και πονοκέφαλο, αλλά και να οδηγήσει σε επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, κάτι που εξετάζεται στην περίπτωση του Καρέτσα.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι πως η κατάσταση της υγείας του Καρέτσα είναι καλή, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση τόσο στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ όσο και στο περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.

🟡⚫️Geruststellende signalen rond Dortmund-speler Kos Karetsas: onderzoeken wijzen op dehydratie. @hlnsport https://t.co/Rx7vaMcs27 — Bob Faesen (@BobFaesen) September 9, 2026

athletiko.gr