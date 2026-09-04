Γεμάτη ντέρμπι η 3η αγωνιστική της Serie A - Επικίνδυνη εξόρμηση για Κόμο, μάχη στη Ρώμη

Θα μιλούσαμε για τις μεγάλες κόντρες των... απόλυτων αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ισχύει αυτό για τη Νάπολι που έχει μείνει στους τρεις βαθμούς έπειτα από τις δυο πρώτες αγωνιστικές.

Η 3η «στροφή» της Serie A περιλαμβάνει τεράστια ντέρμπι το Σαββατοκύριακο, αφού ουσιαστικά οι διεκδικήτριες του τίτλου καλούνται να πάρουν βαθμούς που στην οικονομία του πρωταθλήματος μπορεί να τους κάνουν τεράστιο καλό!

Η νταμπλούχος Ίντερ θα υποδεχθεί τη Νάπολι το απόγευμα του Σαββάτου (19:00), σε μια μάχη που τα τελευταία χρόνια συνηθίζει να χαρακτηρίζεται ως τέτοια κορυφής, ενώ, το βράδυ της Κυριακής η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει τη Μίλαν (21:45).

Η αγωνιστική, πάντως, ανοίγει με την πολύ επικίνδυνη εξόρμηση της Κόμο, της αρμάδας του Σεσκ Φάμπρεγας που προέρχεται από τεράστιο «διπλό» στη Νάπολη, με τους «λαριάνι» να κοντράρονται με την Τζένοα εκτός έδρας. Πολύ ενδιαφέρουσα και η «μονομαχία» στη Ρώμη ανάμεσα στη Ρόμα του εκπληκτικού Μάλεν και του δικού μας, Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, με την Αταλάντα.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 04/09

Τζένοα – Κόμο 21:45

Σάββατο 05/09

Φιορεντίνα – Τορίνο (16:00)

Ίντερ – Νάπολι (19:00)

Ρόμα – Αταλάντα (21:45)

Κυριακή 06/09

Φροζινόνε – Βενέτσια (16:00)

Πάρμα – Μόντσα (16:00)

Μπολόνια – Σασουόλο (19:00)

Γιουβέντους – Μίλαν (21:45)

Δευτέρα 07/09

Κάλιαρι – Λέτσε (19:30)

Ουντινέζε – Λάτσιο (21:45)

Η επόμενη (4η) αγωνιστική της Serie A:

Παρασκευή 11/09

Βενέτσια - Φιορεντίνα (21:45)

Σάββατο 12/09

Τζένοα - Φροζινόνε (16:00)

Λάτσιο - Μίλαν (19:00)

Αταλάντα - Κάλιαρι (21:45)

Κυριακή 13/09

Λέτσε - Μόντσα (16:00)

Νάπολι - Μπολόνια (19:00)

Σασουυόλο - Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα 14/09

Κόμο - Πάρμα (19:30)

Τορίνο - Ρόμα (19:30)

Ίντερ - Ουντινέζε (21:45)

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