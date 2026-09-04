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Εκτός έδρας αποστολές για Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ (πρόγραμμα)

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχει ως εξής:

Να «ζευγαρώσουν» τις νίκες τους στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής είναι ο στόχος των επτά ομάδων που μπήκαν «με το δεξί» στη νέα σεζόν της Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει τη Σάλκε στο Γκελζενκίρχεν και, μετά τη νίκη-πρόκριση επί της Όσναμπρικ στον 2ο γύρο του Κυπέλλου, θα επιδιώξει να πανηγυρίσει το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να υποδεχθεί στη συνέχεια με εξαιρετική ψυχολογία την Μπόντο Γκλιμτ (10/9), στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τη league phase του Champions League. Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του -τραυματία- Γιάννη Κωνσταντέλια, η οποία μεσοβδόμαδα ξεπέρασε με ευκολία το «εμπόδιο» της Χάμπουργκ-Αϊμσμπίτελερ στον 1ο γύρο του DFB-Pokal, αναμετράται με τη Χοφενχάιμ στο Ζινσχάιμ και θα παλέψει για να διευρύνει το απόλυτο της συγκομιδής, καθώς ακολουθεί η εντός έδρας συνάντηση με τη Βιγιαρεάλ (8/9) για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχει ως εξής:

Στουτγκάρδη-Κολωνία                   4/9 Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ                  5/9 Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου          5/9 Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ               5/9 Βέρντερ Βρέμης-Λειψία                 5/9 Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ               5/9 Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου                 5/9 Αμβούργο-Μάιντς                       6/9 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ   6/9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα) Μπάγερν Μονάχου          3 Φράιμπουργκ              3 Άουγκσμπουργκ            3 Λειψία                   3 Ντόρτμουντ               3 Έλφερσμπεργκ             3 Κολωνία                  3 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης    1 Ουνιόν Βερολίνου         1 Μάιντς                   1 Πάντερμπορν              1 Χοφενχάιμ                0 Λεβερκούζεν              0 Αμβούργο                 0 Βέρντερ Βρέμης           0 Γκλάντμπαχ               0 Σάλκε                    0 Στουτγκάρδη              0

 

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