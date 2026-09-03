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Αποχώρηση-έκπληξη: Ο Γιορέντε αποσύρεται από την εθνική Ισπανίας στα 31 του ως παγκόσμιος πρωταθλητής

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μάρκος Γιορέντε ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Ισπανίας στα 31 του, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, αποχαιρετώντας τη «Φούρια Ρόχα» με 27 συμμετοχές και 4 ασίστ.

Ο Μάρκος Γιορέντε ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Εθνική Ισπανίας σε ηλικία μόλις 31 ετών, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με τη «Φούρια Ρόχα». Ο δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω μιας έντονα συναισθηματικής ανάρτησης, εξηγώντας πως αισθάνθηκε ότι έκλεισε ο κύκλος του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο Γιορέντε αποχωρεί ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής, έχοντας συμβάλει στην πορεία της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε προς την κορυφή του κόσμου, στη διοργάνωση όπου η Ισπανία διαδέχθηκε την Αργεντινή στον θρόνο.

Συνολικά μέτρησε 27 συμμετοχές και 4 ασίστ με το εθνόσημο, αφήνοντας πίσω του μια αξιοσημείωτη παρουσία και έναν τίτλο που σφραγίζει την καριέρα του με την Ισπανία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Γιορέντε:

«Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να τερματίσω την παρουσία μου στην εθνική Ομάδα.

Γνωρίζω ότι είμαι ακόμα νέος και ότι, ίσως, αν συνέχιζα να κάνω τα πράγματα καλά, είχα ακόμα χρόνια να παίξω με αυτήν τη φανέλα.

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε, και πιθανότατα ούτε εγώ θα το καταλάβαινα απ' έξω. Αλλά είναι μια προσωπική απόφαση, πολύ προσεκτικά μελετημένη και, πάνω απ' όλα, βαθιά συναισθηματική.

Ανεξάρτητα από το αν είχα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ή όχι, ή αν είχαμε κερδίσει ή όχι, αυτή η απόφαση είχε ήδη ληφθεί.

Μπορώ μόνο να είμαι αιώνια ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους που γνώρισα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών και οι οποίοι έκαναν δυνατή την οικογένειά μου και εμένα να ζήσουμε μοναδικές και αξέχαστες στιγμές.

Θα θυμάμαι όλα όσα έζησα, αλλά πάνω απ' όλα, αυτές τις τελευταίες 52 ημέρες. Με μια υπέροχη ομάδα που πάλεψε μέχρι το τέλος για να βάλει την Ισπανία στην κορυφή. Και τα κατάφερε.

Ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να είμαι μέρος αυτής της ιστορίας.

Σας ευχαριστώ για όλα».

sport-fm.gr

 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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