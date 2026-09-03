ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο απόλυτος φόρος τιμής στον Μέσι: Ολα τα παιχνίδια στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Ομοσπονδία της Αργεντινής θέλησε να τιμήσει τον Λιονέλ Μέσι κι αποφάσισε τη διακοπή όλων των αναμετρήσεων του ερχόμενου Σαββατοκύριακου, στο 10ο λεπτό.

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του με την εθνική Αργεντινής, ανακοινώντας ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία του με τη φανέλα της «αλμπισελέστε», έπειτα από 20 χρόνια.

Η απόφαση του «Pulga», είχε παρθεί αμέσως μετά την ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ, με τον ίδιο μάλιστα, να έχει γράψει αποχαιρετιστήριο γράμμα στις 21 Ιουλίου, το οποίο όμως δημοσιοποίησε 1,5 μήνα αργότερα, καθώς σταμάτησε να έχει δεύτερες σκέψεις, μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Μέσι έβαλε τίτλους τέλους σε μια ασύλληπτη πορεία με την Αργεντινή, την οποία οδήγησε στη «Γη της Επαγγελίας», με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022, αλλά και του Copa America, το 2021 και το 2024.

Συμπαίκτες, φίλαθλοι, συμπατριώτες και αντίπαλοι αποθέωσαν τον 39χρονο πλέον αστέρα για τα όσα κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια με την «αλμπισελέστε» και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να αποτίσει τον ελάχιστο φόρο τιμής στον «Pulga», με τη διακοπή όλων των αναμετρήσεων στη χώρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στο 10ο λεπτό, συμβολικά, καθώς αποτελούσε το νούμερο που είχε ο Μέσι στη φανέλα του.

Η διακοπή θα έχει διάρκεια ενός λεπτού και άπαντες στα γήπεδα θα χειροκροτούν, την ώρα που θα προβάλλεται στα μάτριξ του κάθε γηπέδου video με τις κορυφαίες στιγμές του Λιονέλ Μέσι.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Super Cup και η απονομή στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μοράις: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι - Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν παίξαμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο» - Τι είπε για έξτρα μεταγραφή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Απόλυτο στους τίτλους… από τα θεωρεία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλόμαθε στα τρόπαια η Πάφος, σήκωσε και το Super Cup!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της Πάφος FC και το πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια προηγουμένως

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σημαντική άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Τένις

|

Category image

Ο Ενρίκε έχει παράπονα και επαναφέρει τη γιγαντοοθόνη στις προπονήσεις της Παρί

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ντεμπούτο με το «καλημέρα» και για τους δύο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φάσεις Vs κάρτες... ισοπαλία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι Γκρίνγουντ και Γκεντουζί κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το Champions League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ο Χιου Τζάκμαν θέλει τη Νόριτς και ετοιμάζεται για… μονομαχία με τον Ρέινολντς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ζωντανό» Super Cup!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΚ κοίταξε τον Ελ Σαραουΐ της Ρόμα πριν πάρει τον Ζοάο Μάριο

Super League

|

Category image

Ανακοίνωσε Πατράο από τηλεοράσεως η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη