Ο απόλυτος φόρος τιμής στον Μέσι: Ολα τα παιχνίδια στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του με την εθνική Αργεντινής, ανακοινώντας ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία του με τη φανέλα της «αλμπισελέστε», έπειτα από 20 χρόνια.

Η απόφαση του «Pulga», είχε παρθεί αμέσως μετά την ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ, με τον ίδιο μάλιστα, να έχει γράψει αποχαιρετιστήριο γράμμα στις 21 Ιουλίου, το οποίο όμως δημοσιοποίησε 1,5 μήνα αργότερα, καθώς σταμάτησε να έχει δεύτερες σκέψεις, μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Μέσι έβαλε τίτλους τέλους σε μια ασύλληπτη πορεία με την Αργεντινή, την οποία οδήγησε στη «Γη της Επαγγελίας», με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022, αλλά και του Copa America, το 2021 και το 2024.

Συμπαίκτες, φίλαθλοι, συμπατριώτες και αντίπαλοι αποθέωσαν τον 39χρονο πλέον αστέρα για τα όσα κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια με την «αλμπισελέστε» και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε να αποτίσει τον ελάχιστο φόρο τιμής στον «Pulga», με τη διακοπή όλων των αναμετρήσεων στη χώρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στο 10ο λεπτό, συμβολικά, καθώς αποτελούσε το νούμερο που είχε ο Μέσι στη φανέλα του.

Η διακοπή θα έχει διάρκεια ενός λεπτού και άπαντες στα γήπεδα θα χειροκροτούν, την ώρα που θα προβάλλεται στα μάτριξ του κάθε γηπέδου video με τις κορυφαίες στιγμές του Λιονέλ Μέσι.

En agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel #Messi en la Selección @Argentina, a los 10 minutos de juego de todos los partidos de la #fecha8 del Torneo Clausura (y también en el resto de las categorías del fútbol argentino) los árbitros detendrán el juego y se llevará… pic.twitter.com/WwZXwag9mV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 2, 2026

athletiko.gr