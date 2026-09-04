Ακόμα πιο κοντά σε Τάσο Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ!

Ο Τάσος Μπακασέτας πλησιάζει στον ΑΠΟΕΛ!

Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός τα βρίσκει με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να λυθεί η μεταξύ τους συνεργασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει άλλο ένα βήμα προς την... Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησης του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδος με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να βλέπει θετικά την συνεργασία με τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Η τελευταία εξέλιξη λοιπόν αναφέρει πως ο Μπακασέτας τα βρίσκει με τον ΠΑΟ για την λύση του συμβολαίου παίρνοντας μεγάλη αποζημίωση και πλέον ανοίγει ο δρόμος για ΑΠΟΕΛ!