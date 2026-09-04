Οι μεταδόσεις σήμερα (4/9)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 4/9
ΡΙΚ2
15:00 FIBA W.C (γ): ΗΠΑ - Κίνα
18:30 FIBA W.C (γ): Ισπανία - Γερμανία
ΣΙΓΜΑ
18:30 Μπάσκετ: Aρμάνι - Ερυθρός Αστ.
21:30 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Cytavision 3
22:00 Ίπσουιτς - Λίβερπουλ
Cytavision 4
21:45 Τζένοα - Κόμο
Cytavision 5
22:15 Πόρτο - Μορεϊρένσε
Cytavision 8
22:00 Ρεάλ Μπέτις - Ρεάλ
Cablenet Sports 1
19:00 Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα
Cablenet Sports 2
22:05 Παρί - Μονακό
Cablenet Sports 3
20:00 Λιόν - Οσέρ
Novasports 2
19:30 Aνόβερο - Καρλσρούη
Novasports 3
20:00 Στουτγκάρδη - Κολωνία