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Καραλής: «Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να χάσω»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Εμμανουήλ Καραλής μπαίνει στον τελικό του Diamond League με αυτοπεποίθηση αλλά και ρεαλισμό, τονίζοντας ότι ακόμη και ένα παγκόσμιο ρεκόρ δεν του εξασφαλίζει νίκη!

Ο Εμμανουήλ Καραλής εμφανίστηκε χαμογελαστός και γεμάτος αυτοπεποίθηση στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες (04-05/09), όμως δεν δίστασε να πει μια αλήθεια που μόνο οι κορυφαίοι του κόσμου μπορούν να κατανοήσουν: Στο επί κοντώ, ακόμη και το… αδιανόητο δεν σου εγγυάται τίποτα.

«Ακόμα και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής, θέλοντας να δείξει πόσο υψηλά έχει ανέβει πλέον ο πήχης στο αγώνισμα.

Με φρέσκο το εντυπωσιακό 6.20μ από τη Ζυρίχη, ο Καραλής μίλησε για την προσπάθειά του να φτάσει στο 6.32μ, το ύψος του παγκόσμιου ρεκόρ. «Δεν τα κατάφερα, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα μπορεί να γίνει», τόνισε, δείχνοντας πως το όνειρο δεν είναι μακριά.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον μεγάλο του φίλο και αντίπαλο, Μόντο Ντουπλάντις. «Χαίρομαι που ζω στην εποχή του. Ο Μόντο δείχνει σε όλους τι είναι δυνατό. Έχει σπάσει ψυχικά εμπόδια για μένα και για πολλούς άλλους. Με πιέζει, αλλά τον πιέζω και εγώ να γίνει καλύτερος», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον αυριανό τελικό, ο Καραλής βλέπει μια μάχη που θα κριθεί στις λεπτομέρειες: «Αυτός είναι πιο γρήγορος, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνεις κορυφαίος στο επί κοντώ. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω απ' όλα φίλοι».

Και όπως αποκάλυψε με χαμόγελο: «Ό,τι και αν γίνει την Παρασκευή… μετά θα πιούμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί μαζί».

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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