Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Ομόνοια 29Μ-Καρμιώτισσα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η 2η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan ανοίγει απόψε, με την ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου να υποδέχεται στις 19:00 την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών στο στάδιο «Κατωκοπιά Επιστροφή – Γλαύκος Κληρίδης».

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στην αναμέτρηση με διαφορετική αφετηρία. Η Ομόνοια 29Μ θέλει να δώσει συνέχεια στο εντυπωσιακό ξεκίνημά της και να κάνει το δύο στα δύο, μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Krasava ΕΝΥ στην πρεμιέρα. Η Καρμιώτισσα, από την άλλη, αναζητεί τους πρώτους της βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα, καθώς άρχισε τη σεζόν με εντός έδρας ήττα 0-3 από την Πάφο FC.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση. Η νίκη της Ομόνοιας 29Μ δίνεται από τη Stoiximan στα 2.32, η ισοπαλία στα 3.30, ενώ η επικράτηση της Καρμιώτισσας στα 2.95.

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Στην αγορά των γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.88, ενώ το Under 2.5 στο 1.87. Επιλογές υπάρχουν και στις ειδικές αγορές, με το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα να προσφέρεται στα 3.15.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για το χρονικό σημείο του πρώτου γκολ. Το πρώτο γκολ μέχρι και το 27:59 προσφέρεται στο 1.95, ενώ το πρώτο γκολ μετά το 28ο λεπτό στα 2.05. Το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί κανένα γκολ στην αναμέτρηση προσφέρεται στα 7.80.

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