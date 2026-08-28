Ο Ολίσε μένει στην Μπάγερν

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν (22 γκολ, 31 ασίστ σε 52 αγώνες), θα παραμείνει κάτοικος Μονάχου, δεδομένου ότι οι Βαυαροί παρέμειναν σταθεροί και αρνήθηκαν να τον αφήσουν να φύγει.

Ο 24χρονος άσος επέστρεψε στο Μόναχο, με το «περιβάλλον του» να δηλώνει στην γαλλική εφημερίδα «L' Equipe»: «Είναι πολύ χαρούμενος στο Μόναχο. Φυσικά, μακροπρόθεσμα, είναι λογικό να αναλάβει νέες προκλήσεις. Αλλά προς το παρόν, όλα είναι καλά. Θέλει απλώς να συνεχίσει να βελτιώνεται και, πάνω απ' όλα, να κερδίσει τα πάντα αυτήν την σεζόν με την Μπάγερν».

sdna.gr