ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαθαίνει τους αντιπάλους της στο Europa League η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαθαίνει τους αντιπάλους της στο Europa League η Ομόνοια

Η Ομόνοια μαθαίνει σήμερα το μεσημέρι τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League.

Οι πράσινοι μαθαίνουν σήμερα (14:00) τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.

Η League Phase αποτελείται από οκτώ αγωνιστικές, με τις δύο πρώτες να διεξάγονται τον Σεπτέμβριο και τις τελευταίες τον Ιανουάριο του 2027. Οι οκτώ πρώτοι της τελικής κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ οι θέσεις 9-24 οδηγούν στα playoffs.

Τα τέσσερα γκρουπ της League Phase

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Γιουβέντους (Ιταλία)

Μίλαν (Ιταλία)

Λιόν (Γαλλία)

Άλκμααρ (Ολλανδία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία

Μαρσέιγ (Γαλλία)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σέλτικ (Σκωτία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Ρεν (Γαλλία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)

Μπόρνμουθ (Αγγλία)

Σάντερλαντ (Αγγλία)

Τσέλιε (Σλοβενία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)

Ομόνοια (Κύπρος)

Θέλτα (Ισπανία)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

ΟΦΗ

Χόφενχαϊμ (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τορενσέ (Πορτογαλία)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

Λίλεστρομ (Νορβηγία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)

Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Europa League

League Phase

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Playoffs

1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

26 Μαΐου 2027 στο γήπεδο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Γερμανία

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mένει Κύπρο και βάζει τα γαλαζοκίτρινα ο Γιόβετιτς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε... γνωστούς απέναντί του ο Παναθηναϊκός στη League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι έξι αντίπαλοι της Πάφος FC στη League Phase του Conference League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η κλήρωση του ΟΦΗ στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κλήρωση πρόκληση για την Ομόνοια - Οι αντίπαλοι των πρασίνων στη League Phase του Europa League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στη Β' Ισπανίας ο Μοράτα, πάει δανεικός στη Λεγανές!

La Liga

|

Category image

Η Άρσεναλ ψάχνει την στιγμή της για Άλβαρες

Premier League

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Πόσο... loco είναι ο El Torro;

After Derby

|

Category image

Έντονη αντίδραση Έρχιουρμαν για την ακύρωση του καμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα: «Δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους να γίνουν αόρατοι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στην 19η θέση ο Γερασίμου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Λεβέντης: «Έτοιμος ο Αντωνίου, μπορούμε να έχουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε»

ΑΕΛ

|

Category image

«Μάχη» για Μπακασέτα, έξω ο ΟΦΗ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ για την έναρξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πετεβίνος: «Άλλες δύο μεταγραφές, μέχρι στιγμής υπάρχει κάτι καλό στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη