Μαθαίνει τους αντιπάλους της στο Europa League η Ομόνοια

Οι πράσινοι μαθαίνουν σήμερα (14:00) τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.

Η League Phase αποτελείται από οκτώ αγωνιστικές, με τις δύο πρώτες να διεξάγονται τον Σεπτέμβριο και τις τελευταίες τον Ιανουάριο του 2027. Οι οκτώ πρώτοι της τελικής κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ οι θέσεις 9-24 οδηγούν στα playoffs.

Τα τέσσερα γκρουπ της League Phase

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Γιουβέντους (Ιταλία)

Μίλαν (Ιταλία)

Λιόν (Γαλλία)

Άλκμααρ (Ολλανδία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία

Μαρσέιγ (Γαλλία)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σέλτικ (Σκωτία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Ρεν (Γαλλία)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)

Μπόρνμουθ (Αγγλία)

Σάντερλαντ (Αγγλία)

Τσέλιε (Σλοβενία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)

Ομόνοια (Κύπρος)

Θέλτα (Ισπανία)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

ΟΦΗ

Χόφενχαϊμ (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τορενσέ (Πορτογαλία)

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)

Λίλεστρομ (Νορβηγία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)

Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Europa League

League Phase

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Playoffs

1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027

2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

26 Μαΐου 2027 στο γήπεδο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Γερμανία