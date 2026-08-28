Μαθαίνει τους αντιπάλους της στο Europa League η Ομόνοια
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Ομόνοια μαθαίνει σήμερα το μεσημέρι τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League.
Οι πράσινοι μαθαίνουν σήμερα (14:00) τους οκτώ αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.
Η League Phase αποτελείται από οκτώ αγωνιστικές, με τις δύο πρώτες να διεξάγονται τον Σεπτέμβριο και τις τελευταίες τον Ιανουάριο του 2027. Οι οκτώ πρώτοι της τελικής κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ οι θέσεις 9-24 οδηγούν στα playoffs.
Τα τέσσερα γκρουπ της League Phase
1ο γκρουπ δυναμικότητας
Λεβερκούζεν (Γερμανία)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Γιουβέντους (Ιταλία)
Μίλαν (Ιταλία)
Λιόν (Γαλλία)
Άλκμααρ (Ολλανδία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία
Μαρσέιγ (Γαλλία)
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
Σέλτικ (Σκωτία)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
Ρεν (Γαλλία)
Άντερλεχτ (Βέλγιο)
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
Μπόρνμουθ (Αγγλία)
Σάντερλαντ (Αγγλία)
Τσέλιε (Σλοβενία)
Γιαγκελόνια (Πολωνία)
Ομόνοια (Κύπρος)
Θέλτα (Ισπανία)
4ο γκρουπ δυναμικότητας
ΟΦΗ
Χόφενχαϊμ (Γερμανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)
Τορενσέ (Πορτογαλία)
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)
Λίλεστρομ (Νορβηγία)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)
Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)
Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Europa League
League Phase
1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
Playoffs
1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027
2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027
Φάση των 16
1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027
2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027
Προημιτελικά
1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027
2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027
Ημιτελικά
1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027
2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027
Τελικός
26 Μαΐου 2027 στο γήπεδο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Γερμανία