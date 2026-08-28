ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πετεβίνος: «Άλλες δύο μεταγραφές, μέχρι στιγμής υπάρχει κάτι καλό στον ΑΠΟΕΛ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πετεβίνος: «Άλλες δύο μεταγραφές, μέχρι στιγμής υπάρχει κάτι καλό στον ΑΠΟΕΛ»

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ του ΑΠΟΕΛ ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος:

Για το πρωτάθλημα: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος το πρωτάθλημα. Βλέπουμε πολλές ομάδες να έχουν στόχο είτε το πρωτάθλημα είτε τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και άλλες ομάδες που έχουν στόχο να μείνουν άνετα στην κατηγορία και είναι όλοι ανταγωνιστικοί. Σπάνια βλέπουμε ομάδα που να μην είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα»

Για την πρεμιέρα με την ΑΕΚ: «Είμαστε μια καινούργια ομάδα, με νέο προπονητή, νέες φιλοσοφίες και δείξαμε κάποια καλά πράγματα στα φιλικά, όπως και πράγματα που θέλουν βελτίωση. Η ΑΕΚ είναι μια παραδοσιακή ομάδα που έχει τα καλά της και τα μειονεκτήματα της, αποκλείστηκαν νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι»

Για την ενίσχυση: «Όπως είπε και ο πρόεδρος στην πρόσφατη συνέντευξη, έχουμε και το θέμα με το οικονομικό και πάντα σας έβαζα στην συζήτηση το παράθυρο των αποχωρήσεων. Είναι εύκολο να λέμε οτι ξεκινά το πρωτάθλημα και θέλουμε προσθήκες. Πάντα έχουμε ανοικτό το παράθυρο των μετεγγραφών και μετά τον Αύγουστο, λόγω του οτι το μεταγραφικό μας παράθυρο κλείνει πιο μετά και υπάρχουν ευκαιρίες. Σχεδόν όλες οι μετεγγραφές που κάναμε, ήταν παίκτες με μειωμένο ρίσκο που ήξεραν το κυπριακό πρωτάθλημα μέσω αντίληψης ή ενημέρωσης από συμπαίκτες τους. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει οτι η πραγματική νίκη του ΑΠΟΕΛ αυτή την χρονιά δεν είναι αγωνιστική. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ξεκινούσε το αγωνιστικό, μιλούσαμε μόνο για αυτό και αφήναμε όλα τα υπόλοιπα. Φέτος η νίκη δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο»

Για τα αγωνιστικά: «Πιέρος, Καττιρτζής και Μαντσίνι είναι οι μόνιμα τραυματίες. Ο Ζελένικα δεν έχει εγγραφεί ακόμα λόγω του εμπάργκο»

Για τον Κόρμπου: «Είναι μια περίπτωση που πρέπει να την βλέπουμε σαν παράδειγμα. Για τα επόμενα 3 χρόνια, με βάση και την πορεία της Φερντσβάρος στην Ευρώπη, θα έχει οικονομικό όφελος και διατηρούμε το 10% σε περίπτωση μεταπώλησης»

Για τους στόχους της ομάδας: «Αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα αυτή την στιγμή και θέλουμε να κάνουμε δύο μετεγγραφές για να κάνουμε την ομάδα πιο αναταγωνιστική. Φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι καλό στον ΑΠΟΕΛ, κάτι όμορφο. Και στα φιλικά, η κριτική που δεχόμαστε για τις αλλαγές είναι άδικη, γιατί στα επίσημα παιχνίδια δεν θα γίνονται τόσες πολλές αλλαγές»

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα με το... καλημέρα, συμβιβασμός με έξι γκολ στο ΓΣΠ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα της Ομόνοιας 29Μ στην πρεμιέρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Kόντης: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί»

Super League

|

Category image

Χάρηκε και ο Ουζόχο την τριάρα της Ομόνοιας 29Μ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mπλέξιμο για την Ελλάδα, απομακρύνεται το Μουντομπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Ομόνοια 29Μ το πρώτο τρίποντο της σεζόν με διπλό και τριάρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το παράδοξο με την ομάδα Β' Κατηγορίας που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ολυμπιακός για Φαλ: «Πώς αποφασίστηκε να αλλάξει η εγκύκλιος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ "πάγωσε" τη μεταγραφή του Ρούμπεν Σάντσεθ»

Super League

|

Category image

Νέο επεισόδιο: O Άλβαρες προσκόμισε στην Ατλέτικο έγγραφο που αναφέρει ότι έχει κατάθλιψη!

La Liga

|

Category image

Ανόρθωση: Ο Μάικ Ομπίκου ξανά στο σπίτι του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαρινάκης: «Όνειρό μας να κατακτήσουμε το Europa League»

Super League

|

Category image

ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Η «πρεμιέρα» της Θύρας 9 σε αγώνα της Ομόνοιας 29Μ στην Α' Κατηγορία

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Έριξε τη... βόμβα «Γιόβετιτς» η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη