Πετεβίνος: «Άλλες δύο μεταγραφές, μέχρι στιγμής υπάρχει κάτι καλό στον ΑΠΟΕΛ»

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ του ΑΠΟΕΛ ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος:

Για το πρωτάθλημα: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος το πρωτάθλημα. Βλέπουμε πολλές ομάδες να έχουν στόχο είτε το πρωτάθλημα είτε τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και άλλες ομάδες που έχουν στόχο να μείνουν άνετα στην κατηγορία και είναι όλοι ανταγωνιστικοί. Σπάνια βλέπουμε ομάδα που να μην είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα»

Για την πρεμιέρα με την ΑΕΚ: «Είμαστε μια καινούργια ομάδα, με νέο προπονητή, νέες φιλοσοφίες και δείξαμε κάποια καλά πράγματα στα φιλικά, όπως και πράγματα που θέλουν βελτίωση. Η ΑΕΚ είναι μια παραδοσιακή ομάδα που έχει τα καλά της και τα μειονεκτήματα της, αποκλείστηκαν νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι»

Για την ενίσχυση: «Όπως είπε και ο πρόεδρος στην πρόσφατη συνέντευξη, έχουμε και το θέμα με το οικονομικό και πάντα σας έβαζα στην συζήτηση το παράθυρο των αποχωρήσεων. Είναι εύκολο να λέμε οτι ξεκινά το πρωτάθλημα και θέλουμε προσθήκες. Πάντα έχουμε ανοικτό το παράθυρο των μετεγγραφών και μετά τον Αύγουστο, λόγω του οτι το μεταγραφικό μας παράθυρο κλείνει πιο μετά και υπάρχουν ευκαιρίες. Σχεδόν όλες οι μετεγγραφές που κάναμε, ήταν παίκτες με μειωμένο ρίσκο που ήξεραν το κυπριακό πρωτάθλημα μέσω αντίληψης ή ενημέρωσης από συμπαίκτες τους. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει οτι η πραγματική νίκη του ΑΠΟΕΛ αυτή την χρονιά δεν είναι αγωνιστική. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ξεκινούσε το αγωνιστικό, μιλούσαμε μόνο για αυτό και αφήναμε όλα τα υπόλοιπα. Φέτος η νίκη δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο»

Για τα αγωνιστικά: «Πιέρος, Καττιρτζής και Μαντσίνι είναι οι μόνιμα τραυματίες. Ο Ζελένικα δεν έχει εγγραφεί ακόμα λόγω του εμπάργκο»

Για τον Κόρμπου: «Είναι μια περίπτωση που πρέπει να την βλέπουμε σαν παράδειγμα. Για τα επόμενα 3 χρόνια, με βάση και την πορεία της Φερντσβάρος στην Ευρώπη, θα έχει οικονομικό όφελος και διατηρούμε το 10% σε περίπτωση μεταπώλησης»

Για τους στόχους της ομάδας: «Αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα αυτή την στιγμή και θέλουμε να κάνουμε δύο μετεγγραφές για να κάνουμε την ομάδα πιο αναταγωνιστική. Φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι καλό στον ΑΠΟΕΛ, κάτι όμορφο. Και στα φιλικά, η κριτική που δεχόμαστε για τις αλλαγές είναι άδικη, γιατί στα επίσημα παιχνίδια δεν θα γίνονται τόσες πολλές αλλαγές»