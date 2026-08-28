Ξεκίνημα με δύο αγώνες

Στις 19:00 η Ομόνοια 29ης Μαΐου, στη δεύτερη παρουσία της στην Α' Κατηγορία, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας, στο στάδιο «Αμμόχωστος», την Ε.Ν. Ύψωνα που επίσης θα παίζει για δεύτερη -σερί- χρονιά στην πρώτη τη τάξει κατηγορία. Με μεγάλες φιλοδοξίες επανέρχονται στα μεγάλα σαλόνια Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα που συγκρούονται στις 20:00 στο ΓΣΠ.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της αγωνιστικής συνεχίζεται το Σάββατο με δύο δυνατά παιχνίδια, καθώς στις 19:00 στο «ΑΕΚ Αρένα» η γηπεδούχος ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ και στις 20:00 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα σε Άρη και Απόλλωνα στο στάδιο «Αλφαμέγα». Στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή, στις 19:00, η ΑΕΛ θα υποδεχθεί την Ανόρθωση, ενώ μια ώρα αργότερα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση στο «Στέλιος Κυριακίδης» με τυπικά γηπεδούχο την Καρμιώτισσα απέναντι στην Πάφος FC. Το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας (31/08, 20:00), με την πρωταθλήτρια Ομόνοια να αντιμετωπίζει την Ομόνοια Αραδίππου.