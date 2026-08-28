Θεοχάρους: «Είδαμε πολλές χειρονομίες, ήταν προκλητικοί»

Διαβάστε όσα είπε ο Χάρης Θεοχάρους στον απόηχο της πρόκρισης στη League Phase του Conference League.

Για την πρόκριση: «Να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας και στην Ομόνοια και είναι πολύ σημαντικό και για εμάς για να είμαστε σε league phase για τρίτη φορά συνεχόμενη. Δεν είναι δεδομένο όπως κάποιες φορές νομίζουμε στην Κύπρο. Είδαμε ποιές ομάδες έμειναν έξω ή που ξεκινούν από το Τσάμπιονς Λιγκ και καταλήγουν στο Κόνφερενς. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα το Κόνφερενς Λιγκ. Από το pot 6 που είμασταν στην πρώτη χρονιά, σήμερα είμαστε στο pot 2. Δείχνει πόσο έχουμε μεγαλώσει»

Για τα μετεγγραφικά: «Θεωρώ οτι έχουμε ένα πολύ καλό και ισορροπημένο ρόστερ. Αν γίνουν προσθήκες θα γίνουν για να κάνουμε την ομάδα καλύτερη. Δεν θα κάνουμε μετεγγραφές για χάρη της μετεγγραφής. Είναι ευκαιρία και για την ομάδα να έχει πιο ισορροπημένα αποδυτήρια για να αγωνίζονται οι παίκτες και να γίνεται το rotation»

Για τις αποδόσεις στοιχηματικά: «Και πέρσι μας έδιναν ακλόνητο φαβορί αλλά εγώ δεν πιστέυω σε αυτά. Το ίδιο και με την Ντιναμό έλεγαν οτι θα περάσουμε εύκολο απόγευμα»

Για τις δηλώσεις του προπονητή της Ντιναμό: «Δεν θα σχολιάσω κάτι από αυτά που είπε ο προπονητής της ομάδας τους. Είδαμε πολλές χειρονομίες και ήταν προκλητικοί»

Για το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Καρμιώτισσα: «Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είδαμε και από πέρσι οτι μίκρυναν οι διαφορές των ομάδων»