Καραλής και Τεντόγλου το… έριξαν έξω μετά τη Ζυρίχη!

Φοβερό στιγμιότυπο ανέβηκε στα social media από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πόζαρε μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου μετά την εξαιρετική παρουσία τους στο Diamond League της Ζυρίχης.

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές άφησαν για λίγο στην άκρη τις μεγάλες επιδόσεις και το… διασκέδασαν με την ψυχή τους, με τον Καραλή να ανεβάζει το χαρακτηριστικό story.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,45μ., ενώ ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Καραλής πέταξε στα 6.20μ, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και υπογράφοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις Έλληνα αθλητή όλων των εποχών.

sport-fm.gr