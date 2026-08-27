Πάφος FC: Τα γκρουπ δυναμικότητας για να βγουν οι έξι της League Phase!

To μεσημέρι της Παρασκευής (28/08, 14:00) θα μάθει η Πάφος FC τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League.

Oι κυπελλούχοι είναι τοποθετημένοι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

Η παφιακή ομάδας θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε γκρουπ και θα δώσει συνολικά έξι παιχνίδια στην League phase του Conference League.

ΓΚΡΟΥΠ 1

Αταλάντα 84.000

Μπράγκα 63.750

Άγιαξ 58.250

Φράιμπουργκ 56.500

Μονακό 56.000

Κοπεγχάγη 54.375

ΓΚΡΟΥΠ 2

Μίντιλαντ 48.250

Ερυθρός Αστέρας 46.500

Γάνδη 39.000

Παναθηναϊκός 29.250

Πάφος 24.125

Μπράιτον 23.903

ΓΚΡΟΥΠ 3

Λουγκάνο 21.250

Χετάφε 19.409

Κουόπιο 14.000

Τβέντε 13.585

Μπόρατς Μπάνια Λούκα 13.125

Σεν Τρούιντεν 12.450

ΓΚΡΟΥΠ 4

Μπραν 12.250

Χαρτς 11.500

Καϊράτ Αλμάτι 11.000

Τράμπζονσπορ 11.000

Ουν. Κραϊόβα 10.500

Ρίγα 10.500

ΓΚΡΟΥΠ 5

Χάιντουκ 10.000

Γιάμπλονετς 9.705

Λαρν 9.000

Άαρχους 8.421

Νόρτζερλαντ 8.421

Ίντερ Εσκάλδες 7.500

ΓΚΡΟΥΠ 6