Πάφος FC: Τα γκρουπ δυναμικότητας για να βγουν οι έξι της League Phase!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Από εδώ θα προκύψουν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase
To μεσημέρι της Παρασκευής (28/08, 14:00) θα μάθει η Πάφος FC τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League.
Oι κυπελλούχοι είναι τοποθετημένοι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
Η παφιακή ομάδας θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε γκρουπ και θα δώσει συνολικά έξι παιχνίδια στην League phase του Conference League.
ΓΚΡΟΥΠ 1
Αταλάντα 84.000
Μπράγκα 63.750
Άγιαξ 58.250
Φράιμπουργκ 56.500
Μονακό 56.000
Κοπεγχάγη 54.375
ΓΚΡΟΥΠ 2
Μίντιλαντ 48.250
Ερυθρός Αστέρας 46.500
Γάνδη 39.000
Παναθηναϊκός 29.250
Πάφος 24.125
Μπράιτον 23.903
ΓΚΡΟΥΠ 3
Λουγκάνο 21.250
Χετάφε 19.409
Κουόπιο 14.000
Τβέντε 13.585
Μπόρατς Μπάνια Λούκα 13.125
Σεν Τρούιντεν 12.450
ΓΚΡΟΥΠ 4
Μπραν 12.250
Χαρτς 11.500
Καϊράτ Αλμάτι 11.000
Τράμπζονσπορ 11.000
Ουν. Κραϊόβα 10.500
Ρίγα 10.500
ΓΚΡΟΥΠ 5
Χάιντουκ 10.000
Γιάμπλονετς 9.705
Λαρν 9.000
Άαρχους 8.421
Νόρτζερλαντ 8.421
Ίντερ Εσκάλδες 7.500
ΓΚΡΟΥΠ 6