ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC: Τα γκρουπ δυναμικότητας για να βγουν οι έξι της League Phase!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάφος FC: Τα γκρουπ δυναμικότητας για να βγουν οι έξι της League Phase!

Από εδώ θα προκύψουν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase

To μεσημέρι της Παρασκευής (28/08, 14:00) θα μάθει η Πάφος FC τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League.

Oι κυπελλούχοι είναι τοποθετημένοι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

Η παφιακή ομάδας θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε γκρουπ και θα δώσει συνολικά έξι παιχνίδια στην League phase του Conference League.

 

ΓΚΡΟΥΠ 1

Αταλάντα 84.000

Μπράγκα 63.750

Άγιαξ 58.250

Φράιμπουργκ 56.500

Μονακό 56.000

Κοπεγχάγη 54.375

 

ΓΚΡΟΥΠ 2

Μίντιλαντ 48.250

Ερυθρός Αστέρας 46.500

Γάνδη 39.000

Παναθηναϊκός 29.250

Πάφος 24.125

Μπράιτον 23.903

 

ΓΚΡΟΥΠ 3

Λουγκάνο 21.250

Χετάφε 19.409

Κουόπιο 14.000

Τβέντε 13.585

Μπόρατς Μπάνια Λούκα 13.125

Σεν Τρούιντεν 12.450

 

ΓΚΡΟΥΠ 4

Μπραν 12.250

Χαρτς 11.500

Καϊράτ Αλμάτι 11.000

Τράμπζονσπορ 11.000

Ουν. Κραϊόβα 10.500

Ρίγα 10.500

 

ΓΚΡΟΥΠ 5

Χάιντουκ 10.000

Γιάμπλονετς 9.705

Λαρν 9.000

Άαρχους 8.421

Νόρτζερλαντ 8.421

Ίντερ Εσκάλδες 7.500

ΓΚΡΟΥΠ 6

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FCΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mένει Κύπρο και βάζει τα γαλαζοκίτρινα ο Γιόβετιτς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε... γνωστούς απέναντί του ο Παναθηναϊκός στη League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι έξι αντίπαλοι της Πάφος FC στη League Phase του Conference League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η κλήρωση του ΟΦΗ στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κλήρωση πρόκληση για την Ομόνοια - Οι αντίπαλοι των πρασίνων στη League Phase του Europa League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στη Β' Ισπανίας ο Μοράτα, πάει δανεικός στη Λεγανές!

La Liga

|

Category image

Η Άρσεναλ ψάχνει την στιγμή της για Άλβαρες

Premier League

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Πόσο... loco είναι ο El Torro;

After Derby

|

Category image

Έντονη αντίδραση Έρχιουρμαν για την ακύρωση του καμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα: «Δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους να γίνουν αόρατοι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στην 19η θέση ο Γερασίμου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Λεβέντης: «Έτοιμος ο Αντωνίου, μπορούμε να έχουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε»

ΑΕΛ

|

Category image

«Μάχη» για Μπακασέτα, έξω ο ΟΦΗ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ για την έναρξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πετεβίνος: «Άλλες δύο μεταγραφές, μέχρι στιγμής υπάρχει κάτι καλό στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη