Premier League - 2η αγωνιστική: Ντεμπούτο Ιραόλα στο Άνφιλντ και μάχη νεοφώτιστων

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τις ομάδες, ωστόσο, να ψάχνουν ακόμη τα πατήματά τους.

Για τη 2η αγωνιστική της Premier League, τα βλέμματα στρέφονται στο Άνφιλντ και στη μονομαχία της Λίβερπουλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι φίλοι των «κόκκινων» θα υποδεχθούν τον Άντονι Ιραόλα ως τον νέο προπονητή της ομάδας.

Η Λίβερπουλ ξεκίνησε στραβά τη σεζόν, καθώς απέναντι στην αποδυναμωμένη Νιούκαστλ γλίτωσε στις καθυστερήσεις την ήττα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με το εύστοχο πέναλτι του Σομποσλάι. Από την άλλη πλευρά, η Νότιγχαμ γνώρισε πικρή ήττα από τη Λιντς στο φινάλε και ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα για να πάρει τα πάνω της και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Για την ίδια αγωνιστική, η Κόβεντρι και η Χαλ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε μία μάχη νεοφώτιστων. Η Κόβεντρι ξεκίνησε στραβά και ανάποδα τη σεζόν, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 3-0 από την πρωταθλήτρια Άρσεναλ, ενώ οι «τίγρεις» διέλυσαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0. Η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι ομάδες θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο κορυφαίο επίπεδο.

Δετο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Premier League:

Παρασκευή 28/08

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Σάββατο 29/08

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Κόβεντρι-Χαλ (17:00)

Μπόρνμουθ-Έβερτον (17:00)

Τότεναμ-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 30/08

Λιντς-Μπρέντφορντ (16:00)

Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)

Τσέλσι-Μπράιτον (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ίπσουιτς (18:30)

Δευτέρα 31/08

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (22:00)