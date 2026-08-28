Οι μεταδόσεις σήμερα Παρασκευή (28/8)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 28/8
ΡΙΚ 2
12:00 Μεσογειακοί Αγώνες
15:00 Μεσογειακοί Αγώνες
Cytavision 1
20:00 Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα
Cytavision 2
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ομόνοια 29ης Μ
Cytavision 3
22:00 Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision 4
21:45 Μίλαν - Βενέτσια
Cytavision 5
23:00 Tένις: ΑΤP 250 Winston-Salem
Cytavision 6
22:15 Ρίο Άβε - Σπόρτινγκ
Cytavision 7
16:006 5η ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
22:30 Αλαβές - Βιγιαρεάλ
Novasports 5
19:30 Μπραουνσβάιγκ - Χέρτα
Novasports Prime
21:30 Μπάγερν - Στουτγκάρδη
Cablenet Sports 2
21:45 Λιλ – Παρί