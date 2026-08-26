Ελ Μαέστρο: «Γνωρίζω τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο με ενέργεια και πάθος»

Η ομάδα της Αμμοχώστου παρουσίασε τον νέο της προπονητή καθώς και τους Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Νίκο Νικολάου.

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Νέστορ Ελ Μαέστρο

Πρώτο σχόλιο: «Είμαι περήφανος που θα είμαι ο προπονητής της Ανόρθωσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο και ιστορικό κλαμπ. Είναι μία ξεχωριστή ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη και την διοίκηση για την εμπιστοσύνη αλλά και τον κόσμο που με έκανε να νιώσω ευπρόσδεκτος. Γνωρίζω τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα. Ξέρω επίσης για τις μεγάλες επιτυχίες της Ανόρθωσης. Είμαι έτοιμος να προσφέρω και είμαι αισιόδοξος. Θα δουλέψουμε για να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο»

«Είμαι μεγάλος φαν της ιεραρχίας. Πρέπει να ερωτηθεί ο πρόεδρος για τον προπονητή. Είναι ένας άνθρωπος όμως που μπορεί να μας βοηθήσει»

Για το υλικό που έχει στην διάθεσή του: «Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα θετικά. Ξέρουμε ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές. Έχουμε σταθερότητα, έχουμε ομαδικότητα. Είμαστε μία οικογένεια. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία σε αυτή την κατάσταση»

Για το στιλ ποδοσφαίρου που θέλει να έχει η ομάδα του: «Μπορώ να μιλήσω με μεγάλα λόγια για το στιλ. Αυτά είναι όμως μόνο λόγια. Είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορείτε να δείτε το στιλ ποδοσφαίρου μας στο πρώτο παιχνίδι»

Για τους νεαρούς: «Είναι πολύ καλοί παίκτες. Απολαμβάνω την ανάπτυξη τους. Είναι και το στρατηγικό πλάνο της ομάδας.

Για το αν είναι έτοιμη η ομάδα για το πρώτο παιχνίδι: «Κανένας προπονητής δεν θα σας πει ότι η προετοιμασία ήταν κακή. Σίγουρα είμαστε έτοιμοι, έχουμε αυτοπεποίθηση. Κάναμε μία πολύ καλή προετοιμασία όλες αυτές τις βδομάδες. Οι Αρτυματάς και Σ. Χαραλάμπους δεν θα είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν στην πρεμιέρα»

Για τους στόχους της ομάδας: «Δεν νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει τώρα. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε το πρώτο παιχνίδι και μετά το δεύτερο. Δεν θεβρώ ότι τα λόγια τώρα θα βοηθήσουν την ομάδα. Θέλουμε να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι και μετά αυτό που ακολουθεί. Νομίζω θα φανεί που μπορεί να πάει αυτή η ομάδα μετά την πρώτη διακοπή. Αυτή η δουλειά είναι 99% τα αποτελέσματα. Σε αυτό το ιδιαίτερο κλαμπ ο στόχος θα πρέπει να είναι να παίζουμε ποδόσφαιρο με ενέργεια και πάθος»

Διευθυντής Ποδοσφαίρου Νεκτάριος Αλεξάνδρου

«Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση της Ανόρθωσης. Είναι τιμητικό για μένα. Έχω επίγνωση του που βρίσκουμε. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος η Ανόρθωσης. Αυτό τον χαρακτήρα και την κοινωνική προέκταση της ομάδας, οφείλουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ να την μεταφέρουμε στους παίκτες και το σταφ. Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη αλλά η πρόκληση δίνει τεράστιο κίνητρο και πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι μία περίοδος μεταβατική λόγω των συνθηκών. Θα κάνουμε σταθερά βήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ τον Νίκο Νικολάου, έχουμε καθημερινή επαφή»

«Η δουλειά μου εμένα είναι να κτιστεί η στρατηγική του συλλόγου. Οι διαδικασίες και η στελέχωση της ομάδας. Να κτιστούν τα τμήματα της Ανόρθωσης με τα σωστά άτομα. Είναι σημαντικό να έχουμε τα σωστά κριτήρια για τις αποφάσεις μας. Ο Νίκος γνωρίζει την Ανόρθωση από μέσα. Ήδη έχει ξεκινήσει αρκετή δουλειά για το τμήμα σκάουτινγκ. Η δουλειά μας είναι υποστηρίζουμε τον προπονητή και τις ανάγκες της ομάδας»

Συμβούλος Ποδοσφαιρικού Σχεδιασμού Νίκος Νικολάου

«Μαζί θέλουμε να καταφέρουμε να προχωρήσει μπροστά η ομάδα. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος όμως είμαστε αποφασισμένοι για να κάνουμε τα σωστά βήματα για να προχωρήσει η ομάδα. Θέλουμε να νιώθει περήφανος ο κόσμος. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ομάδα. Θέλουμε να επανέλθει η ομάδα εκεί όπου ορίζει η ιστορία της. Θα είμαι ο σύνδεσμος μεταξύ της διοίκησης και της ομάδας. Επίσης θα παρακολουθούμε κάποιους παίκτες της Ακαδημίας. Επίσης θα εκπροσωπούμε την ομάδα σε διάφορα events»