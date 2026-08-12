Ρονάλντο: «Μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, Λέο»

Ο Λιονέλ Μέσι είναι συγκλονισμένος από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια που νοσηλεύονταν σε κλινική του Ροζάριο.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο instagram, αποχαιρετώντας τον πατέρα του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Μέσι, απατώντας στην ανάρτηση αναφέροντας:

«Μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, Λέο. Πολλή δύναμη».

sport24.gr