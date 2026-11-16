Αυξήθηκαν οι προσδοκίες και οι... απαιτήσεις
ΓΗΠΕΔΟ
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Η εικόνα της Εθνικής στα τέσσερα πρώτα ματς και η... άλλη εικόνα στα άλλα δύο.
Δεν ήχησε καλά στ΄ αυτιά, η τοποθέτηση του Απόστολου Μάντζιου περί εμπάθειας, όσων δεν βλέπουν την πρόοδο της Εθνικής ομάδας.
Η αλήθεια είναι ότι οι προσδοκίες αυξήθηκαν μετά την παρουσία στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του Nations League. Όχι τόσο με τα αποτελέσματα αλλά με την απόδοση της. Και η παρουσία της Εθνικής στα ματς του Νοεμβρίου ήταν αυτή που έφερε κάποια μουρμουρητά.
Και δεν είναι κακό να γίνεται κριτική. Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν και πρέπει να το αντιληφθεί ο κόουτς.
Χ.Χ