Δεν ήχησε καλά στ΄ αυτιά, η τοποθέτηση του Απόστολου Μάντζιου περί εμπάθειας, όσων δεν βλέπουν την πρόοδο της Εθνικής ομάδας.

Η αλήθεια είναι ότι οι προσδοκίες αυξήθηκαν μετά την παρουσία στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του Nations League. Όχι τόσο με τα αποτελέσματα αλλά με την απόδοση της. Και η παρουσία της Εθνικής στα ματς του Νοεμβρίου ήταν αυτή που έφερε κάποια μουρμουρητά.

Και δεν είναι κακό να γίνεται κριτική. Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν και πρέπει να το αντιληφθεί ο κόουτς.

Χ.Χ