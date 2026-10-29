Θετικές ενδείξεις για Μαυροπάνο

Παρά την αρχική ανησυχία που σκόρπισε στις τάξεις της Γουέστ Χαμ και της Ελλάδας, ο τραυματισμός του Ντίνου Μαυροπάνου δεν είναι τόσο σοβαρός, καθώς τα νέα για την κατάσταση του Έλληνα διεθνή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Σαουθάμπτον, έπειτα από μια δυνατή σύγκρουση που είχε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Athletic η αποθεραπεία του εξελίσσεται ομαλά. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο Έλληνας στόπερ αναμένεται να έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του και να επιστρέψει στη δράση πριν από τη διακοπή των πρωταθλημάτων στις 9 Νοεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός απροόπτου, όχι μόνο θα δώσει κανονικά το «παρών» στις προσεχείς κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδος απέναντι σε Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11) για το Nations League, αλλά ενδέχεται να προλάβει ακόμη και κάποιο από τα προσεχή παιχνίδια των «σφυριών» με Γουέστ Μπρομ, Κάρντιφ ή Μπλάκμπερν.

gazzetta.gr