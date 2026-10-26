Συναγερμός στην Ελλάδα με Μαυροπάνο ενόψει Ολλανδίας και Σερβίας

Αγωνία επικρατεί για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου, καθώς ο Έλληνας αμυντικός της Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα στο γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία και συγκεκριμένα σε ιστοσελίδες οπαδών της Γουέστ Χαμ, ο 28χρονος στόπερ τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά της ήττας των «σφυριών» με 3-2 από τη Σαουθάμπτον, έπειτα από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Ντάνιελ Περέτς.

Όπως τονίζεται, ο Έλληνας διεθνής υποβλήθηκε σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία εβδομάδων.

Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League, με τη συμμετοχή του Μαυροπάνου να βρίσκεται πλέον στον αέρα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες για να επιστρέψει -εν αναμονή και της επίσημης ενημέρωσης από τη Γουέστ Χαμ- τότε θα απουσιάσει και από τα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας.

sport-fm.gr