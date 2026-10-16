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Ντε Πολ: «Είμαι μόνος μου - νιώθω σαν να μένω σε χρυσό κλουβί»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ αναφέρθηκε στην διαφορά της ιδανικής ζωής που θεωρεί ο κόσμος ότι έχει ένας επιτυχημένος ποδοσφαιριστής και την ζωή που όντως βιώνει.

Το προσωπικό του αδιέξοδο εξομολογήθηκε ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο πήρε μεταγραφή στην Ίντερ ΜαΪάμι, περιγράφοντας πως η καθημερινότητα του απέχει πολύ από την ιδανική ζωή που πιστεύει ο κόσμος.Ο συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στο MLS και μέχρι πρόσφατα και στην εθνική ομάδα, αποκάλυψε πως παρά την επιτυχημένη ποδοσφαιρική καριέρα που έχει χτίσει σε Ουντινέζε, Ατλέτικο Μαδρίτης και τώρα στο Μαϊάμι, η κοινωνική του ζωή είναι ανύπαρκτη, καθώς έχει σχεδόν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για να διαθέσει στην οικογένεια και τους φίλους του.

Ο διεθνής μέσος αν και αναγνωρίζει πλήρως την θέση του ως προνομιούχος παρομοιάζει τη ζωή του με ένα «χρυσό κλουβί», έναν χώρο γεμάτο ανέσεις στον οποίο όμως κυριαρχεί η μοναξιά.

«Έχασα τα νεανικά μου χρόνια. Έχω ελεύθερο χρόνο, αλλά όχι κοινωνική ζωή. Πηγαίνω στην προπόνηση και μετά είμαι μόνος. Βλέπω ελάχιστα την οικογένειά μου, γιατί ζουν μακριά. Ξέρω είμαι προνομιούχος, αλλά νιώθω σαν να μένω σε χρυσό κλουβί».

«Kερδίζεις πολλά πράγματα, αλλά θυσιάζεις την ιδιωτικότητά σου και τον χρόνο σου. Δεν μπορώ να πάω σε δημόσιους χώρους ή στα γενέθλια της μαμάς μου, των ανιψιών μου ή των φίλων μου. Είναι αυτό που κανείς δεν σου λέει για το να είσαι ποδοσφαιριστής. Η προπόνηση τελειώνει και είσαι εντελώς μόνος», πρόσθεσε ο Αργεντίνος σταρ.

gazzetta.gr 

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