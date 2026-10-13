Κουαρέσμα για το θέμα Ρονάλντο-Πορτογαλίας: «Μερικές φορές λουζόμαστε τις επιλογές μας»

Ο Ρικάρντο Κουαρέσμα πήρε θέση για την υπόθεση που έχει προκύψει γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας, αποφεύγοντας, ωστόσο, να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του CR7 υπογράμμισε πως τέτοιου είδους ζητήματα θα έπρεπε να επιλύονται εσωτερικά, τονίζοντας πως οι άμεσα εμπλεκόμενοι γνωρίζουν τι έχει συμβεί και είναι εκείνοι που καλούνται να δώσουν λύση, χωρίς να χρειάζονται δημόσιες παρεμβάσεις και συμβουλές.

«Μερικές φορές λουζόμαστε τις επιλογές μας, έτσι δεν είναι; Είναι ζητήματα για τα οποία δεν μου αρέσει να μιλάω, επειδή διατηρώ καλές σχέσεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον προπονητή της εθνικής ομάδας και με τον πρόεδρο…

Τώρα, βέβαια, εκείνοι είναι που πρέπει να μιλήσουν. Εκείνοι ήταν παρόντες και γνωρίζουν τι συζήτησαν. Είμαστε πλέον ενήλικες και το θέμα θα μπορούσε να είχε λυθεί εσωτερικά, χωρίς να χρειαστεί να βγει προς τα έξω, αλλά τι να κάνουμε;

Δεν εναπόκειται σε εμένα να σχολιάζω, να μιλάω ή να δίνω συμβουλές σε κανέναν. Ο προπονητής της εθνικής είναι μεγαλύτερός μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μικρότερός μου, ο πρόεδρος είναι μεγαλύτερός μου… Ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν», είπε αναλυτικά.

sport-fm.gr