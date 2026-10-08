Πρεμιέρα σε δύο δόσεις στο Φούτσαλ

Μετά τη λήξη της α΄ φάσης οι οκτώ πρώτες θα συνεχίσουν με βάση την κατάταξή τους και συνολικά θα γίνουν δύο γύροι, άρα 18 αγωνιστικές.

Η αρχή θα γίνει με το ντέρμπι Ομόνοια-Απόλλων (19:30), ενώ μισή ώρα μετά (20:00) ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ δοκιμάζεται κόντρα στην ΑΕΛ και η ΑΕΚ απέναντι στον Αραράτ. Την Παρασκευή (20:30) θα γίνουν οι αναμετρήσεις Ελπίδα Αστρομερίτη-Δόξα Παλαιομετόχου και Αθηαίνου AC-ΕΝ Λατσιών.