Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Αγγλία – Τσεχία

Η Αγγλία υποδέχεται απόψε στις 21:45 ώρα Κύπρου την Τσεχία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου της League A του UEFA Nations League 2026/27. Πρόκειται για τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στη φετινή διοργάνωση, μετά το 2-0 της Αγγλίας στην Πράγα στις 29 Σεπτεμβρίου. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την Αγγλία να έχει τον πρώτο λόγο. Η νίκη των γηπεδούχων προσφέρεται στο 1.14, η ισοπαλία στα 8.50, ενώ το διπλό της Τσεχίας στα 19.00. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τα δοκάρια. Το ενδεχόμενο να υπάρξει τουλάχιστον ένα δοκάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στο 1.80, ενώ για περισσότερα από ένα δοκάρια η απόδοση ανεβαίνει στα 3.65.

Στις ειδικές επιλογές, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι στην αναμέτρηση προσφέρεται στα 2.85. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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