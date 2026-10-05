Ντέρμπι κορυφής για Γαλλία και Βέλγιο - To πρόγραμμα του Nations League για τη Δευτέρα (05/10)

Στον 1ο όμιλο της League A του Nations League είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα στο πρόγραμμα της Δευτέρας (05/10), με τη Γαλλία να υποδέχεται το Βέλγιο στο Παρίσι σε ένα ντέρμπι κορυφής.

Οι «τρικολόρ» είναι στην πρώτη θέση με επτά βαθμούς, με την παρέα του Ντε Μπρόινε να ακολουθεί με έξι και όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο νικητής -αν υπάρξει- θα έχει κάνει μεγάλο βήμα για να βρίσκεται στο τέλος στην πρώτη δυάδα που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Όμως, κοντά στις δύο ομάδες με τέσσερις βαθμούς είναι και η Ιταλία που υποδέχεται την Τουρκία και θέλει τη νίκη για να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του αγώνα στο Παρίσι, αφού είτε η μια είτε η άλλη ομάδα (ακόμα και οι δύο σε ενδεχόμενο ισοπαλίας) θα έχει χάσει βαθμούς.

Στη League B και συγκεκριμένα στο 2ο όμιλο, η Βόρεια Ιρλανδία υποδέχεται τη Γεωργία και με «τρίποντο» θα έχει αγκαλιάσει την πρώτη θέση και την άνοδο, ενώ σπουδαία μάχη θα γίνει ανάμεσα σε Ουκρανία και Ουγγαρία που ισοβαθμούν με τέσσερις βαθμούς.

Στον 4ο όμιλο της League B η πρωτοπόρα Σουηδία δοκιμάζεται στη Ρουμανία και με νίκη θα βρίσκεται πολύ κοντά στην άνοδο, ενώ η Βοσνία και Ερζεγοβίνη παλεύει με την Πολωνία στο πρώτο της παιχνίδι μετά την απόσυρση του ιστορικού της αρχηγού, Έντιν Τζέκο.

Τέλος, στο 2ο όμιλο της League C η Κύπρος θέλει τη νίκη στην έδρα της με τη Λετονία για να κρατήσει το προβάδισμά της για τη 2η θέση που οδηγεί στα playoffs ανόδου, ενώ το Μαυροβούνιο με «τρίποντο» κόντρα στην Αρμενία θα έχει, ουσιαστικά, κλειδώσει την πρωτιά.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (05/10) στο Nations League:

League A - 1ος όμιλος

21:45 Γαλλία-Βέλγιο

21:45 Ιταλία-Τουρκία

League B - 2ος όμιλος

21:45 Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία

21:45 Ουκρανία-Ουγγαρία

League B - 4ος όμιλος

21:45 Βοσνία και Ερζεγοβίνη-Πολωνία

21:45 Ρουμανία-Σουηδία

League C - 2ος όμιλος

19:00 Κύπρος-Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο-Αρμενία