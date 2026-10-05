Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λιβάι και νοκ άουτ για το ντέρμπι

Πλήγμα με Λιβάι Γκαρσία στον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος άσος έχει υποστεί θλάση α’ βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού, όπως διαπιστώθηκε μέσω μαγνητικής. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2-3 εβδομάδες.

Συνεπώς, τίθεται εκτός μάχης για το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ στη συνέχεια το «τριφύλλι» παίζει στη συνέχεια στη League Phase του Conference League απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 19:45) και με τον Asteras AKTOR (18/10, 17:30) για το πρωτάθλημα. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Καϊράτ (22/10, 17:30) και εκείνο με τον Βόλο Elabet (25/10, 18:00).

Ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έχει έως τώρα στη σεζόν 9 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Τρινιντάντ με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.