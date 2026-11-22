Για περίπου μία ώρα στο γήπεδο όλα της πήγαιναν στραβά. Η Βιγιαρεάλ μπήκε με θάρρος στο γήπεδο και με δύο γρήγορα γκολ από Μπιουκάναν (5’) και Ολουβασέβι (7’) είχε επιβάλλει σιωπή στο Καμπ Νου, απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που φαινόταν… αγουροξυπνημένη.

Το χαμένο πέναλτι του Γιαμάλ στο 23ο λεπτό ήταν ένας ακόμα κακός οιωνός για την ομάδα του Φλικ που έβρισκε τρόπο να φτιάχνει ευκαιρίες, αλλά κυρίως να τις σπαταλάει.

Το δεύτερο δοκάρι του Κανσέλο (57’), μετά το χαμένο πέναλτι του Γιαμάλ έμοιαζε να δοκιμάζει ακόμα περισσότερο την αντοχή των καταλανικών νεύρων, όμως χρειάστηκε ένα μαγικό δεκάλεπτο για να έρθει η τρομερή ανατροπή.

Σε αυτό το διάστημα, η Μπαρτσελόνα σκόραρε τρεις φορές, δίχως την συνεισφορά του Ραφίνια ή του Γιαμάλ και γύρισε ένα παιχνίδι που είχε στραβώσει, όσο δεν πήγαινε.

Η κεφαλιά του Ζεράρδ Μαρτίν (57’) που έκανε το 1-2, ξεκλείδωσε τα πάντα, άλλαξε το μομέντουμ και έφερε τρικυμία στην άμυνα της Βιγιαρεάλ.

Μετά από έναν ταχύτατο συνδυασμό, το δυνατό σουτ του Φερμίν έφερε το 2-2 (61’) και το τρίτο γκολ ήταν θέμα χρόνου. Αυτό το έβαλε μόνη της η Βιγιαρεάλ με αυτογκόλ του Ναβάρο (67’), με την ομάδα του Φλικ να κάνει το 3-2 και να κρατάει ως το τέλος το πολύτιμο τρίποντο που την διατηρεί στην κορυφή και στο +3 από την Ρεάλ Μαδρίτης.

sdna.gr