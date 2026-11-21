Έσωσε τον βαθμό και πήρε το... ελάχιστο δυνατό που μπορούσε στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις η Σεβίλλη!

Το βράδυ του Σαββάτου (21/11) οι δύο ομάδες της Ανδαλουσίας έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στο «Σάντσεθ Πιθχουάν για τη 13η αγωνιστική της La Liga, με την ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου να «σώζει» τον βαθμό στο 90ό λεπτό, με το μακρινό σουτ του Σάλας που «έπνιξε» ο κίπερ της Μπέτις, Άλβαρο Βάγιες, με την μπάλα να περνά μέσα από την αγκαλιά του και κάτω από τα πόδια του!

Το σκορ για την ομάδα του Πελεγκρίνι είχε ανοίξει στο 50' ο Άντονι από ασίστ του Ίσκο, σε ένα ματς όπου η Σεβίλλη ήταν ανώτερη και είχε πολλές κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει νωρίτερα το γκολ και να διεκδικήσει το τρίποντο.

Νωρίτερα σήμερα, η Βαλένθια βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά το τρίτο φετινό της τρίποντο στη σεζόν και το μεγάλο διπλό επί της Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη, χάρη στο τέρμα του Κοπέτε στο 41ο λεπτό.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/11)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 0-1

(66' Φερνάντεθ)

Σάββατο (21/11)

Αλαβές-Ντεπορτίβο 3-1

(2' Πέρεθ, 62' Μπογιέ, 90' Σουάρεθ - 41' αυτ. Τενάγκλια)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια 0-1

(41' Κοπέτε)

Σεβίλλη-Μπέτις 1-1

(90' Σάλας - 50' Άντονι)

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα (22:00)

Κυριακή (22/11)

Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ (15:00)

Ράσινγκ Σανταντέρ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Οσασούνα-Μάλαγα (19:30)

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (23/11)

Λεβάντε-Έλτσε (22:00)