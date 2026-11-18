Παίκτης της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να είναι για αρκετά χρόνια ακόμη ο Τσάβι Εσπάρτ. Οι πρωταθλητές Ισπανίας ήρθαν σε συμφωνία με τον 19χρονο μέσο για επέκταση του συμβολαίου του κατά δύο χρόνια, ως το 2030. Οι υπογραφές θα «πέσουν» την Παρασκευή σε ειδική εκδήλωση, παρουσία και του προέδρου, Ζοάν Λαπόρτα.

Ο νεαρός άσος, προϊόν της Masia, που έγινε μέλος της πρώτης ομάδας την περασμένη σεζόν, είχε φέτος 9 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ, μέχρι να τραυματιστεί στο «κλάσικο» απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

sport-fm.gr