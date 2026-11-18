Με λόγια γεμάτα περηφάνια, συγκίνηση και φιλοδοξία, ο Αρντά Γκιουλέρ έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του έως το 2032.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός δεν έκρυψε τη χαρά του που θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της «βασίλισσας», θέτοντας ως μεγάλο στόχο να κατακτήσει νέους τίτλους και να γράψει τη δική του ιστορία στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γκιουλέρ:

«Ιστορία που γράψαμε, ιστορία που πρόκειται να γραφτεί.

Όταν φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ήξερα ότι θα γινόμουν κομμάτι μιας τεράστιας ιστορίας. Σήμερα νιώθω την ίδια περηφάνια και χαρά, αλλά με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη.

Το να ακολουθώ τα βήματα θρύλων που έχουν χαράξει το όνομά τους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στον μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου, αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή. Όνειρό μου είναι να φοράω αυτή τη φανέλα για πολλά χρόνια, να κατακτήσουμε μαζί νέους τίτλους και κάποια στιγμή, να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα σε αυτή τη μοναδική ιστορία.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό μου από την πρώτη κιόλας μέρα. Ιδιαίτερα τον πρόεδρό μας, Φλορεντίνο Πέρεθ, την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, καθώς και όλο το προσωπικό και τους προπονητές με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους φιλάθλους της Ρεάλ σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μας προσφέρουν πάντα αμέριστη στήριξη. Είθε να ζήσουμε μαζί πολλές ακόμα όμορφες στιγμές!

Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω να αποτελώ κομμάτι αυτού του συλλόγου. 2032».

sport-fm.gr