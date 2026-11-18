Ο επιθετικός της Ατλέτικο, Αντεμόλα Λούκμαν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της εθνικής Νιγηρίας απέναντι στην Τανζανία (13/11), με αποτέλεσμα να επιστρέψει άμεσα στη Μαδρίτη για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό τιμ της εθνικής του ομάδας, έκαναν λόγο για ελαφρύ διάστρεμμα στο γόνατο, με τις εξετάσεις που υποβλήθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα να δείχονουν πως η κατάσταση είναι σοβαρότερη.

Πιο συγκεκριμένα, η ιθύνοντες της Ατλέτικο, σε ανακοίνωση τους ενημέρωσαν πως ο 29χρονος επιθετικός υπέστη τελικά βαρύ διάστρεμμα, ενώ δεν αποκάλυψαν το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του.

sport24.gr