Σημαντική είναι η σημερινή ημέρα στο κατά πόσον ο ΑΠΟΕΛ θα πάει ενισχυμένος με την παρουσία του κόσμου στο αιώνιο ντέρμπι του Σαββάτου (21/11, 17:00), καθώς θα εξεταστεί η έφεση που καταχώρισαν οι γαλαζοκίτρινοι εναντίον της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με αυτήν, οι γαλαζοκίτρινοι τιμωρήθηκαν με ποινή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών σε ένα παιχνίδι, λόγω εισόδου οπαδών της ομάδας στον αγώνα κόντρα στην Πάφος FC στο Στέλιος Κυριακίδης.

Στην ομάδα της Λευκωσίας ευελπιστούν ότι η απόφαση θα διαφοροποιηθεί και θα έχουν... το σπρώξιμο από την κερκίδα σε έναν αγώνα με βαθμολογική, και όχι μόνο, σημασία. Αυτό είναι και το μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή για το απουσιολόγιο των γαλαζοκιτρίνων, αφού αγωνιστικά πέραν του τιμωρημένου Σάστρε και του Καττιρτζή που βρίσκεται ακόμη σε περίοδο αποθεραπείας, οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου.